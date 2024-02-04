В отношении экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о госизмене

С 2014 года Пономарев активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к России. С начала специальной военной операции он публично высказывался о поддержке созданных на территории Украины вооруженных формирований «Русский добровольческий корпус» и «Легион свобода России» (признаны террористическими организациями), непосредственно противостоящих военнослужащим Вооруженных сил РФ и правоохранительным органам России. По данным ФСБ, он призывал граждан РФ совершить государственную измену, вступив в состав украинских войск и противостоять Вооруженным силам РФ. «Он также призывал к действиям, направленным на насильственный захват власти через свержение действующей власти во главе с президентом РФ», — указано в сообщении.