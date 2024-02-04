Два человека сгорели в автомобиле в жуткой аварии в Атырауской области

«Водитель автомобиля марки Volvo 1958 года рождения столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, двигавшимся в противоположном направлении. В результате произошло возгорание автомобиля Mitsubishi Outlander, водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения скончались на месте. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов».