В Ростове-на-Дону машина врезалась в двери магазина

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону машина врезалась в двери магазина. После этого часть входной конструкции оказалась смята, вдребезги разбилось стекло на одной из сторон, повреждения получила стена здания. Фотографии с места происшествия 4 февраля в соцсетях опубликовали очевидцы.