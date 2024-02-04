В Ростове-на-Дону машина врезалась в двери магазина

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону машина врезалась в двери магазина. После этого часть входной конструкции оказалась смята, вдребезги разбилось стекло на одной из сторон, повреждения получила стена здания. Фотографии с места происшествия 4 февраля в соцсетях опубликовали очевидцы.
Люди предположили, что водитель автомобиля «перепутала педали». Главное, внутрь не заехала, отметили ростовчане.
Как сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД, пострадавших в этой аварии не было, машина получила механические повреждения.