Три фуры столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области

Авария с участием трех большегрузов произошла на трассе М-7 в Нижегородской области. При столкновении фур пострадал один из водителей. Он был доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
ДТП случилось днем 4 февраля на 525 километре трассы М-7 в Лысковском районе.
57-летний водитель Volvo превысил скорость и влетел в машину марки Iveco, движущуюся впереди. После этого Iveco выбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с фурой марки MAN, которой управлял 48-летний мужчина.
В результате аварии пострадал 38-летний водитель машины Iveco. Его на «скорой» доставили в больницу Лысковского района.
Ранее мы сообщали о том, что женщина-водитель погибла в ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Авария случилась 1 февраля. 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель», выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Форд».