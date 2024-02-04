Стало известно, кто и почему пытал осужденных в тюремной больнице Ростова

В Ростове-на-Дону во время судебного процесса раскрыли, кто и почему пытал осужденных в тюремной больнице. Напомним, приговор по этому делу вынесли в конце января 2024 года.
Версия следствия на слушаниях касалась действий трех человек: бывшего заместителя начальника МОТБ-19, экс-начальника психиатрического отделения медико-санитарной части и бывшего врача-психиатра.
Представители СК посчитали, что организатор — замначальника МОТБ-19 — потребовал от руководителя отделения временно «успокоить» пациентов, нарушающих спокойствие с помощью «применения мер физического стеснения».
Подобные «просьбы» не относились к компетенции специалиста, но поручение выполнили. После этого скрыть преступления своей помогла врач-психиатр, она изменила записи в медкартах. Эти нарушения были совершены в период с 8 января по 31 декабря 2020 года.
Известно, что всех троих задержанных по делу осудили в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Бывший заместитель начальника МОТБ-19 получил 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его лишили звания полковника внутренней службы.
Экс-начальнику психиатрического отделения назначили 6 лет колонии общего режима. Женщину лишили звания старшего лейтенанта внутренней службы.
Бывший врач-психиатр, которая была соучастницей, получила 5 лет колонии общего режима и потеряла звание старшего лейтенанта внутренней службы.