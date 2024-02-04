Вертолет МЧС перестал выходить на связь в Карелии

«В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ “Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России” ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия. На борту три члена экипажа. Организованы поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к месту следует группировка спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах. В готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.