ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

«4 февраля около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.