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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Источник: © РИА Новости

«4 февраля около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.