Сами отправляли все деньги: новую схему мошенников раскрыли в Приморье

В Приморье сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве, совершенном с использованием сети Интернет. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестная гражданка путем обмана похитила ее денежные средства в размере 8 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.
Полицейские установили: заявительница узнала, что некая предпринимательница предлагает к продаже морепродукты по цене ниже рыночной. Связавшись с продавцом, женщина сделала заказ на приобретение креветки, после чего по указанному номеру банковской карты перевела за товар 8 тысяч рублей.
После того как денежные средства были переведены, продавец перестала выходить на связь. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Следователем СО ОМВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Устанавливаются круг пострадавших и все эпизоды противоправной деятельности злоумышленницы.