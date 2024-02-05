Сами отправляли все деньги: новую схему мошенников раскрыли в Приморье

В Приморье сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве, совершенном с использованием сети Интернет. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестная гражданка путем обмана похитила ее денежные средства в размере 8 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.