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В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник ВСУ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ПВО уничтожила четвертый за несколько часов украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

Ранее в небе над регионом сбили три дрона ВСУ — в районе 22:30, 23:00 и 23:50 вечера 4 февраля.

«5 февраля около 00:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в ведомстве.

По информации Telegram-канала губернатора региона Александра Богомаза, над Выгоничским районом сбили «еще два дрона».

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.

В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.