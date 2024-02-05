В Брянской области уничтожили четвертый за несколько часов беспилотник ВСУ

Ранее в небе над регионом сбили три дрона ВСУ — в районе 22:30, 23:00 и 23:50 вечера 4 февраля.
«5 февраля около 00:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — уточнили в ведомстве.
По информации Telegram-канала губернатора региона Александра Богомаза, над Выгоничским районом сбили «еще два дрона».
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.