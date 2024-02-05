72% всех ДТП с автобусами во Владивостоке произошло по вине их водителей

Сотрудники ГИИБДД предупредили руководителей транспортных компаний Владивостока о необходимости соблюдения правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток. Рабочая встреча полицейских с представителями транспортных предприятий города прошла накануне.
Специалисты ГИБДД довели до транспортников итоги профилактической операции «Автобус». Кроме того, полицейские проанализировали статистику наиболее частых нарушений, которые допускают водители.
Участникам встречи напомнили, что на водителях лежит огромная ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, а также других участников дорожного движения.
По данным УГИБДД Владивостока, культура вождения транспортников оставляет желать лучшего. В прошлом году в краевом центра произошло 36 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. В 26 случаях виновными в ДТП признали именно водителей маршрутных транспортных средств.
Чаще всего водители автобусов и маршруток допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, высадка и посадка пассажиров в неположенном месте.
Руководителями транспортных компаний напомнили о необходимости обеспечения исправной работы видеорегистраторов в салоне автобусов. По мнению сотрудников ГИБДД, их наличие поможет разрешить спорную ситуацию на дороге. Кроме того, по их мнению, видеорегистраторы будут дисциплинировать водителей.