72% всех ДТП с автобусами во Владивостоке произошло по вине их водителей

Руководителями транспортных компаний напомнили о необходимости обеспечения исправной работы видеорегистраторов в салоне автобусов. По мнению сотрудников ГИБДД, их наличие поможет разрешить спорную ситуацию на дороге. Кроме того, по их мнению, видеорегистраторы будут дисциплинировать водителей.