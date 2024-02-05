Двухэтажный многоквартирный дом сгорел в Усть-Илимске

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
До прибытия спасателей эвакуировалось 30 человек. Ещё двое — мужчина и женщина — были спасены прибывшими пожарными. Они получили травмы и были доставлены в больницу.
Площадь пожара в самом начале составляла 250 вадратных метров, потом она увеличилась до 700 квадратных метров.
Администрация Усть-Илимска с самого начала предоставила жителям сгоревшего дома автобус для того, чтобы они могли погреться. Временно люди размещены у знакомых и родственников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал, что погорельцам будет выделено жильё из маневренного фонда.