Двухэтажный многоквартирный дом сгорел в Усть-Илимске

Администрация Усть-Илимска с самого начала предоставила жителям сгоревшего дома автобус для того, чтобы они могли погреться. Временно люди размещены у знакомых и родственников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал, что погорельцам будет выделено жильё из маневренного фонда.