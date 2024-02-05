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Месть из-за мужчины? Во Владивостоке женщина на джипе повредила Toyota CH-R

Жительница Владивостока по неизвестной причине повредила чужой автомобиль.
Источник: Соцсети

Во Владивостоке неизвестная женщина на джипе повредила автомобиль другой жительницы Владивостока. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

О случившемся рассказали в социальных сетях. На кадрах ролика видно, как женщина заезжает на парковку возле гаражей, выходит из своей машины и начинает ломать боковые зеркала, а затем пинает бампер, а после всех своих злодеяний уезжает.

В социальных сетях жительницу просят связаться с владелицей поврежденного автомобиля, чтобы разобраться в ситуации мирно, в противном случае будет подано заявление в полицию.

Приморцы тем временем гадают, по какой причине женщина решила поступить так с чужой машиной:

«Видимо тут любовная история. Ждем продолжения».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке в районе Патрокла капот автомобиля закидали камнями.