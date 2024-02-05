Месть из-за мужчины? Во Владивостоке женщина на джипе повредила Toyota CH-R

Во Владивостоке неизвестная женщина на джипе повредила автомобиль другой жительницы Владивостока. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
О случившемся рассказали в социальных сетях. На кадрах ролика видно, как женщина заезжает на парковку возле гаражей, выходит из своей машины и начинает ломать боковые зеркала, а затем пинает бампер, а после всех своих злодеяний уезжает.
В социальных сетях жительницу просят связаться с владелицей поврежденного автомобиля, чтобы разобраться в ситуации мирно, в противном случае будет подано заявление в полицию.
Приморцы тем временем гадают, по какой причине женщина решила поступить так с чужой машиной:
«Видимо тут любовная история. Ждем продолжения».
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке в районе Патрокла капот автомобиля закидали камнями.