Два человека погибли в горящем авто в Атырауской области

По данным полицейских, на трассе столкнулись грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 66-летний мужчина, и легковое авто Mitsubishi Outlander, ехавшее в противоположном направлении. После столкновения легковушка загорелась. Водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения погибли на месте аварии.