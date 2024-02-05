Два человека погибли в горящем авто в Атырауской области

Как сообщает Департамент полиции Атырауской области на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), авария произошла в 15:30 на 873 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.
По данным полицейских, на трассе столкнулись грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 66-летний мужчина, и легковое авто Mitsubishi Outlander, ехавшее в противоположном направлении. После столкновения легковушка загорелась. Водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения погибли на месте аварии.
«В настоящее время ведется сбор соответствующих документов», — добавили в полиции.
Напомним, ранее в Павлодаре рядом с горящим авто обнаружили тело погибшего 23-летнего мужчины.
Что делать, если загорелось авто?
По информации на сайте «Электронного правительства», при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:
- немедленно сообщите водителю о возгорании;
- остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
- покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.