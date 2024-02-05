Суд Новосибирска перенес вынесение приговора врачу по делу о смерти девочки

Напомним, что двухлетняя девочка после вечерней прогулки выпила йогурт, ей резко стало плохо. Скорая доставила ребенка в больницу. Однако после того, как девочке измерили сахар, хирург заявил, что у неё диабет первого типа, зашкаливает сахар. В итоге маму с дочкой отправили в другую больницу.