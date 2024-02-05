Пропавший с радаров Ми-8 ушел под лед Онежского озера

МЧС подтвердило обнаружение места крушения вертолета Ми-8 в 11 км от берега Онежского озера. К работам привлекли более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 м. «Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — добавили в ведомстве.