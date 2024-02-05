Участница схемы «Ваш родственник попал в ДТП» выслушала приговор в Хабаровске

Все потерпевшие поверили неустановленным аферистам, что их родственники якобы стали виновниками аварий, а деньги нужны для решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности. В свою очередь девушка пришла к пенсионерам и забрала у них сбережения, которые затем перевела мошенникам, оставив себе 10 процентов от сумм в качестве вознаграждения.