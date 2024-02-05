Участница схемы «Ваш родственник попал в ДТП» выслушала приговор в Хабаровске

В Хабаровске приговор Индустриального районного суда выслушала 20-летняя жительница Хабаровского района, которой следователи СЧ СУ краевого УМВД России инкриминировали хищение у четверых жителей регионального центра в возрасте от 64 до 82 лет в общей сумме 630 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовных дел, возбуждённых по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователи установили, что преступления фигурантка совершила летом 2022 года по указанию телефонных мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Все потерпевшие поверили неустановленным аферистам, что их родственники якобы стали виновниками аварий, а деньги нужны для решения вопроса о непривлечении близких к уголовной ответственности. В свою очередь девушка пришла к пенсионерам и забрала у них сбережения, которые затем перевела мошенникам, оставив себе 10 процентов от сумм в качестве вознаграждения.
Фигурантка была задержана сотрудниками УМВД России по г. Хабаровску.
Рассмотрев материалы уголовных дел, суд назначил посыльной аферистов наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года.