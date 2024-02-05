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Хабаровчанина будут судить за изготовление поддельного ОСАГО

Прокуратура Центрального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение.
Источник: РИА "Новости"

Хабаровчанина будут судить за изготовление поддельного ОСАГО, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В марте прошлого года мужчина, который ранее работал в страховой компании, предложил своему бывшему клиенту продлить полис ОСАГО. Тот согласился.

Тогда обвиняемый скачал из интернета настоящий полис, удалил из него данные и ввел новые, а также изменил дату и время его действия.

Поддельный полис мужчина отправил по электронной почте потерпевшему, тот, не сомневаясь в подлинности документа, перевел 9,6 тысяч рублей обвиняемому.

«Прокуратура Центрального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном размере)», — сообщил помощник прокурора Центрального района Ян Михайлов.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.