Хабаровчанина будут судить за изготовление поддельного ОСАГО, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В марте прошлого года мужчина, который ранее работал в страховой компании, предложил своему бывшему клиенту продлить полис ОСАГО. Тот согласился.
Тогда обвиняемый скачал из интернета настоящий полис, удалил из него данные и ввел новые, а также изменил дату и время его действия.
Поддельный полис мужчина отправил по электронной почте потерпевшему, тот, не сомневаясь в подлинности документа, перевел 9,6 тысяч рублей обвиняемому.
«Прокуратура Центрального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном размере)», — сообщил помощник прокурора Центрального района Ян Михайлов.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.