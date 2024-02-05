Спасатели продолжают поиски красноярского рыбака, которого унесло на льдине

В Красноярске продолжаются поиски рыбака, которого утром 3 февраля унесло по Енисею на льдине. О статусе поисковых работ рассказали в КГКУ «Спасатель».
Спасатели Красноярского поискового отряда выполнили 7 водолазных спусков, уже обследовано 3375 квадратных метров дна Енисея. Мужчина до сих пор не найден, в настоящий момент поиски продолжаются.
В полиции сообщили, что с высокой долей вероятности установили личность мужчины, которого могло унести на льдине. Это может быть 77-летний житель Свердловского района. Мужчина в тот день пошёл на рыбалку и не вернулся до сих пор.