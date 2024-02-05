Хабаровчанку осудили за использование поддельной медкнижки, сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.
В ноябре 2020 года женщина купила медкнижку и хранила ее у себя дома. В мае 2023 года она предъявила ее при устройстве на работу продавцом кваса.
В июне прошлого года полицейский при проверке торговой точки на наличие разрешительных документов усомнились в подлинности медицинской книжки и изъяли ее.
Экспертиза установила, что документ — поддельный.
Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме.
«Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней жительницы краевого центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права)», — сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры, приговорил виновную к 4 месяцам ограничения свободы.