Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Хабаровчанку осудили за использование поддельной медкнижки

Суд приговорил виновную к 4 месяцам ограничения свободы.
Источник: AP 2023

Хабаровчанку осудили за использование поддельной медкнижки, сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.

В ноябре 2020 года женщина купила медкнижку и хранила ее у себя дома. В мае 2023 года она предъявила ее при устройстве на работу продавцом кваса.

В июне прошлого года полицейский при проверке торговой точки на наличие разрешительных документов усомнились в подлинности медицинской книжки и изъяли ее.

Экспертиза установила, что документ — поддельный.

Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме.

«Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней жительницы краевого центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права)», — сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры, приговорил виновную к 4 месяцам ограничения свободы.