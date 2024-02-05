Женщина погибла в столкновении «легковушки» и фуры на Южном обходе Омска

«Нива» выехала на «встречку» в районе 795 километра трассы и столкнулась с большегрузом MAN.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в легковом автомобиле находились мужчина 1971 года рождения и женщина 1975 года рождения. Сейчас полицейские выясняют, кто из них был за рулём «Нивы».
Женщина скончалась на месте ДТП, мужчину доставили в больницу. Его состояние тяжёлое.
Ранее мы писали о похожей аварии, которая случилась на дороге Москаленки-Тумановка. Автомобиль Renault столкнулся с грузовиком «Урал», водитель легковушки погиб.