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Женщина погибла в столкновении «легковушки» и фуры на Южном обходе Омска

В воскресенье, 4 февраля, на Южном обходе Омска («Иртыш 254») произошла смертельная авария.
Источник: УГИБДД по Омской области

«Нива» выехала на «встречку» в районе 795 километра трассы и столкнулась с большегрузом MAN.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в легковом автомобиле находились мужчина 1971 года рождения и женщина 1975 года рождения. Сейчас полицейские выясняют, кто из них был за рулём «Нивы».

Женщина скончалась на месте ДТП, мужчину доставили в больницу. Его состояние тяжёлое.

Ранее мы писали о похожей аварии, которая случилась на дороге Москаленки-Тумановка. Автомобиль Renault столкнулся с грузовиком «Урал», водитель легковушки погиб.