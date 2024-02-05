Омичка отдала лжеброкерам более миллиона рублей

Омичка взяла кредит на 400 тысяч рублей и перевела деньги на счета мошенников. Увидев, в «личном кабинете» прибыль в 250 тысяч рублей, женщина стала работать дальше. После этого с ней связался «финансовый аналитик», который после очередной сделки сообщил, что счёт ушёл в минус на 2 500 долларов.