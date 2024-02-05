Омичка отдала лжеброкерам более миллиона рублей

Аферисты обманывали её в течение нескольких месяцев.
В октябре прошлого года женщина решила найти работу и оставила свой номер телефона на одном из сайтов. На следующий день ей позвонила неизвестная и предложила работу оператором ПК.
Затем омичке в мессенджере позвонил по видеосвязи якобы сотрудник компании. Он пояснил, что работа будет заключаться в заполнении таблиц с информацией о результатах сделок с клиентами по продаже валюты. И пообещал платить 1000 рублей в день.
Но сначала женщина должна была поработать на тренировочной площадке. Омичка согласилась, и месяц выполняла различные задания.
Омичка взяла кредит на 400 тысяч рублей и перевела деньги на счета мошенников. Увидев, в «личном кабинете» прибыль в 250 тысяч рублей, женщина стала работать дальше. После этого с ней связался «финансовый аналитик», который после очередной сделки сообщил, что счёт ушёл в минус на 2 500 долларов.
Далее омичку убедили пройти обучение в «школе трейдеров», а затем вложить ещё денег «для успешной торговли». Женщина взяла ещё один кредит — в этот раз она перевела аферистам 500 тысяч рублей. «Обучение» она оплатила из своих накоплений. А в январе на платформе произошёл «технический сбой».
«Омичка связалась с финансовыми менеджерами, которые пояснили, что по регламенту компании они не вправе восстанавливать её счета. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску.
Всего женщина потеряла более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.