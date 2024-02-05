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Житель Коми доверился омичу в Интернете и пожалел

В пресс-службе прокуратуры Республики Коми 2 февраля 2024 года анонсировали судебное разбирательство в отношении омича, которого обвинили в «краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета». Заявлено, что местный житель пострадал, пытаясь оформить покупку на одной из виртуальных торговых площадок. По мнению автора, случившееся можно описать фразой «доверился и впоследствии пожалел».
Источник: РИА "Новости"

«Молодой человек зарегистрировался в качестве продавца на маркетплейсе, используя недостоверные реквизиты, и разместил объявление о продаже телевизора. В результате ряда манипуляций сообщникам удалось жителя Республики Коми, который отправил заявку на покупку телевизора и лишился 30 тысяч рублей», — приводится официальная версия случившегося в публикации.

Подчеркивается, что на этапе следствия 20-летний уроженец Омска признал вину в инкриминируемом преступлении, а также возместил материальный ущерб жителю Республики Коми в заявленном размере. Более подробно его позиция в связи с грядущим судебным процессом, анонсированным в одной из инстанций Омска, не приводится. Также не заявляется о наличии иных пострадавших от деятельности молодого человека и его предполагаемых сообщниках.