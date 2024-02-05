Житель Коми доверился омичу в Интернете и пожалел

Подчеркивается, что на этапе следствия 20-летний уроженец Омска признал вину в инкриминируемом преступлении, а также возместил материальный ущерб жителю Республики Коми в заявленном размере. Более подробно его позиция в связи с грядущим судебным процессом, анонсированным в одной из инстанций Омска, не приводится. Также не заявляется о наличии иных пострадавших от деятельности молодого человека и его предполагаемых сообщниках.