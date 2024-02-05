Повышенную зарплату школьным учителям незаконно платили в Жетысуской области

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области 5 февраля, в Кербулакском районе сотрудники ведомства выявили хищение 34 млн тенге. Бухгалтеры отдела образования незаконно платили повышенную зарплату и отпускные школьным учителям, а также перечисляли деньги из бюджета людям, которые вообще не работали в образовательных учреждениях.