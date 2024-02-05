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В Чулымском районе Новосибирской области в результате ДТП погиб водитель

В результате ДТП водитель Мерседес умер по дороге в больницу.
Источник: РИА "Новости"

На территории Чулымского района произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 4 февраля в 22:30 в Чулымском районе. Там грузовик Мерседес Актрос, за рулем которого был водитель 1960 года рождения, двигался по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска. На 1345 км дороги он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком Фредлайнер, за рулем которого находился водитель 1982 года рождения.

В результате ДТП водитель Мерседес умер по дороге в больницу.

В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.