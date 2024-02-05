8-летняя девочка и трое взрослых получили травмы в ДТП под Березовским

Свердловские автоинспекторы выясняют обстоятельства пьяного ДТП с четырьмя пострадавшими, которое случилось вечером 5 февраля на 23-м километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск», вблизи города Березовский.
По предварительным данным ГИБДД, женщина за рулем Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны Екатеринбурга с небезопасной скоростью, потеряла контроль за управлением и допустила занос с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Vesta.
Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: пассажир иномарки — девочка 8 лет, которая после осмотра медиками была отпущена домой, 66-летний водитель LADA и два его пассажира — женщины 61 и 65 лет, они доставлено в больницу Березовского.
Инспекторы провели освидетельствование водителя иномарки на состояние опьянения, результат показал наличие 0.404 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«Женщина пояснила, что отмечала день рождения дома, выпила вино, после чего поехала совместно со своей дочерью в гости к знакомому», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В отношении водителя составили административные материалы за управление в состоянии опьянения и за причинение вреда здоровью пострадавшим. Машину нарушительницы поместили на спецстоянку.