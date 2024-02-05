8-летняя девочка и трое взрослых получили травмы в ДТП под Березовским

Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: пассажир иномарки — девочка 8 лет, которая после осмотра медиками была отпущена домой, 66-летний водитель LADA и два его пассажира — женщины 61 и 65 лет, они доставлено в больницу Березовского.