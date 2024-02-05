В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточняют, что в результате схода двух вагонов их опрокидывания не произошло, задержек в движении поездов нет.
Устанавливаются причины произошедшего. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Анна Егорова.
Железнодорожный подвижной состав сошел с пути в Омске
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода подвижного железнодорожного состава в Омске. Инцидент произошел сегодня коло 4 часов утра местного времени.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточняют, что в результате схода двух вагонов их опрокидывания не произошло, задержек в движении поездов нет.