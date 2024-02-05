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Железнодорожный подвижной состав сошел с пути в Омске

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода подвижного железнодорожного состава в Омске. Инцидент произошел сегодня коло 4 часов утра местного времени.
Источник: РИА "Новости"

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточняют, что в результате схода двух вагонов их опрокидывания не произошло, задержек в движении поездов нет.

Устанавливаются причины произошедшего. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Анна Егорова.