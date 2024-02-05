Железнодорожный подвижной состав сошел с пути в Омске

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточняют, что в результате схода двух вагонов их опрокидывания не произошло, задержек в движении поездов нет.



Устанавливаются причины произошедшего. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.



Анна Егорова.