Не была дома с пятницы: в Магнитогорске ищут 16-летнюю девушку в черном капюшоне

В Магнитогорске разыскивают 16-летнюю Викторию Галиеву. Девушка ушла из Колледжа управления и права в Сиреневом проезде 2 февраля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Виктория худощавого телосложения, ее рост 165 сантиметров.
В день пропажи на девушке были черные ботинки и черные спортивные брюки, короткая бежевая куртка, на голове черный капюшон.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию или волонтерам поискового отряда «Альфа-Спас» по номерам: 8−963−094−50−85, 8−904−803−33−24.