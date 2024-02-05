Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по вымогательству в школе в Новосибирске. Как сообщили в информационном центре ведомства, информация о случае вымогательства появилась в СМИ и соцсетях.
— В СМИ и социальной сети сообщается о совершении противоправных действий в отношении 13-летнего мальчика в одном из образовательных учреждений города Новосибирска, — сообщили в СК.
Инцидент произошел в январе в одной из городских школ. Старшеклассник избил 13-летнего школьника и требовал у него деньги.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки и принятом решении, а также поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Прецедент» писал, что с момента взрыва на Линейной в Новосибирске прошел год. Скоростную электричку планируют запустить в Новосибирск из Омска. В Новосибирске прокуратура заставила работодателя заплатить водителю погрузчика за травму руки.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.