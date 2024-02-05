Более 400 человек заболели гриппом за неделю в Новосибирской области

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске готовят к открытию операционный корпус больницы № 34. Редакция также писала о том, что водителей Новосибирска оштрафовали почти на 9 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Читайте также: в Новосибирске суд приостановил выселение клиники АНО «НИИТО».