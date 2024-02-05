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Более 400 человек заболели гриппом за неделю в Новосибирской области

418 случаев заболеваемости гриппом выявили за минувшую неделю в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 28 203 случая ОРВИ. Заболеваемость гриппом за этот же период регистрировали 418 раз.

Если говорить о COVID-19, то за прошедшие сутки вирус выявили у 34 жителей Новосибирской области. Коечный фонд в больницах достаточен.

Константин Хальзов добавил, что за минувшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы более 15 тысяч раз.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске готовят к открытию операционный корпус больницы № 34. Редакция также писала о том, что водителей Новосибирска оштрафовали почти на 9 миллионов рублей за неоплаченную парковку. Читайте также: в Новосибирске суд приостановил выселение клиники АНО «НИИТО».

Егор САФРОНОВ.

здоровье