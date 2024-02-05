«Вечная память Герою»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнуром Шарафутдиновым

Вчера, 4 февраля, в Кушнаренковском районе республики в последний путь проводили уроженца села Байталлы, участника специальной военной операции Ильнура Шарафутдинова. Об этом сообщил глава района Марат Латыпов.