«Вечная память Герою»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнуром Шарафутдиновым

Боец принял решение защищать Родину и с честью исполнял свой служебный долг. Он погиб при выполнении боевого задания.
«Его подвиг навсегда останется в памяти всех жителей Кушнаренковского района. Вечная память Герою», — рассказал Марат Латыпов.
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Боец принял решение защищать Родину и с честью исполнял свой служебный долг. Он погиб при выполнении боевого задания.
«Его подвиг навсегда останется в памяти всех жителей Кушнаренковского района. Вечная память Герою», — рассказал Марат Латыпов.