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«Вечная память Герою»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнуром Шарафутдиновым

Вчера, 4 февраля, в Кушнаренковском районе республики в последний путь проводили уроженца села Байталлы, участника специальной военной операции Ильнура Шарафутдинова. Об этом сообщил глава района Марат Латыпов.

Боец принял решение защищать Родину и с честью исполнял свой служебный долг. Он погиб при выполнении боевого задания.

«Его подвиг навсегда останется в памяти всех жителей Кушнаренковского района. Вечная память Герою», — рассказал Марат Латыпов.