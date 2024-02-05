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Суд вынес приговор виновным в гибели 20 рабочих артели в Красноярском крае

В 2019 году при прорыве дамбы на реке Малая Сейба погибли 20 рабочих.
Источник: AP 2023

Курагинский районный суд Красноярского края огласил приговор по уголовному делу о гибели 20 работников артели «Сисим» в результате прорыва дамбы на реке Малая Сейба. Об этом сообщает прокуратура.

По версии следствия, в сентябре 2019 года гендиректор Максим Ковальков отдал начальнику участка Андрею Еганову и горному мастеру Евгению Александрову незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющей инспекции. Таким образом, они хотели скрыть факт загрязнения реки промышленными отходами.

В результате этого в октябре 2019 года сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки временно был прекращен. В ночь на 19 октября произошёл прорыв каскада из шести самовольно возведенных дамб, удерживающих большой объем воды. Поток разрушил вахтовый посёлок и погубил 20 рабочих, тяжкий вред здоровью получили два человека.

Правоохранители задержали и завели уголовное дело на Максима Ковалькова, Андрея Еганова и Евгения Александрова по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Расследование трагедии заняло 3 года. В ходе судебных прений генеральный директор Максим Ковальков свою вину так и не признал. На последнем слове он заявил следующее:

«Считаю, что предъявленные мне обвинения незаконны, а причины произошедшего не были установлены. Прошу вынести мне оправдательный приговор».

Начальник участка Андрей Еганов вину не признал. Горный мастер Евгений Александров заявил, что признаёт содеянное, но попросил суд назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы.

Гособвинитель запросил для подсудимых от 4 до 4,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Судья с учётом позиции обвинения признал всех троих виновными и назначил следующее наказание:

Максим Ковальков — 4 года лишения свободы в колонии-поселении и 2 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.

Андрею Еганову — 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и 2 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.

Евгений Александров — 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении и 1,5 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.

Отметим, что осужденный не проведут в колонии полный срок из-за того, что за период следствия и рассмотрения дела они провели в СИЗО 1,5 года.