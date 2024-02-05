Суд вынес приговор виновным в гибели 20 рабочих артели в Красноярском крае

В результате этого в октябре 2019 года сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки временно был прекращен. В ночь на 19 октября произошёл прорыв каскада из шести самовольно возведенных дамб, удерживающих большой объем воды. Поток разрушил вахтовый посёлок и погубил 20 рабочих, тяжкий вред здоровью получили два человека.