Суд вынес приговор виновным в гибели 20 рабочих артели в Красноярском крае

Курагинский районный суд Красноярского края огласил приговор по уголовному делу о гибели 20 работников артели «Сисим» в результате прорыва дамбы на реке Малая Сейба. Об этом сообщает прокуратура.
По версии следствия, в сентябре 2019 года гендиректор Максим Ковальков отдал начальнику участка Андрею Еганову и горному мастеру Евгению Александрову незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющей инспекции. Таким образом, они хотели скрыть факт загрязнения реки промышленными отходами.
В результате этого в октябре 2019 года сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки временно был прекращен. В ночь на 19 октября произошёл прорыв каскада из шести самовольно возведенных дамб, удерживающих большой объем воды. Поток разрушил вахтовый посёлок и погубил 20 рабочих, тяжкий вред здоровью получили два человека.
Правоохранители задержали и завели уголовное дело на Максима Ковалькова, Андрея Еганова и Евгения Александрова по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Расследование трагедии заняло 3 года. В ходе судебных прений генеральный директор Максим Ковальков свою вину так и не признал. На последнем слове он заявил следующее:
«Считаю, что предъявленные мне обвинения незаконны, а причины произошедшего не были установлены. Прошу вынести мне оправдательный приговор».
Гособвинитель запросил для подсудимых от 4 до 4,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Судья с учётом позиции обвинения признал всех троих виновными и назначил следующее наказание:
Максим Ковальков — 4 года лишения свободы в колонии-поселении и 2 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.
Андрею Еганову — 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и 2 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.
Евгений Александров — 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении и 1,5 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.
Отметим, что осужденный не проведут в колонии полный срок из-за того, что за период следствия и рассмотрения дела они провели в СИЗО 1,5 года.