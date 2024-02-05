В Сочи на железную дорогу сошел оползень

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что на случай непогоды в городе мобилизовали силы коммунальных служб, в подготовили свыше 200 единиц техники и более 400 человек, обстановка сейчас находится под управлением оперативного штаба. Остаются закрытыми зимние пляжи курорта. Особенное внимание уделят безопасности во время непогоды на мероприятиях, посвященных десятилетию Олимпийских игр — 2014, специалисты также проконтролируют обстановку на социальных объектах и в отдаленных поселках Сочи.