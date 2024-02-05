В Сочи на железную дорогу сошел оползень

До 6 февраля на курорте действует штормовое предупреждение. Град, смерчи над морем от Магри до Веселого, сильный шторм в акватории города, выход рек из берегов прогнозируют синоптики в это время.
«О движении поездов на участке Туапсе — Адлер, 4 февраля в 22.47 в связи с неблагоприятными погодными условиями на перегоне Дагомыс-Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс. Это привело к нарушению расписания движения поездов. В настоящее время до 2-х часов задержан поезд № 801 “Ласточка” Краснодар — Аэропорт Сочи, а также пригородные поезда № 6814 Имеретинский Курорт — Туапсе, № 6812 Имеретинский Курорт — Туапсе», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что сейчас специалисты расчищают пути, чтобы восстановить движение. К работе также привлечены силы спасательных служб краевого главка МЧС России, последствия стихии устраняют 39 спасателей, используется семь единиц техники.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что на случай непогоды в городе мобилизовали силы коммунальных служб, в подготовили свыше 200 единиц техники и более 400 человек, обстановка сейчас находится под управлением оперативного штаба. Остаются закрытыми зимние пляжи курорта. Особенное внимание уделят безопасности во время непогоды на мероприятиях, посвященных десятилетию Олимпийских игр — 2014, специалисты также проконтролируют обстановку на социальных объектах и в отдаленных поселках Сочи.