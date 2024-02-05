Омич получит 150 тысяч рублей за то, что поскользнулся на гололёде

В суде установлено, что в марте 2023 года 34-летний омич выносил мусор, поскользнулся на тротуаре и получил травмы средней тяжести. После этого мужчина подал иск в суд, прокурор счёл требования пострадавшего обоснованными. Суд встал на сторону омича и постановил взыскать с департамента имущественных отношений Администрации Омска заплатить ему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Именно этот департамент должен был содержать территорию, где получил травму истец.