Кредит по смс: коллекторы пытались «повесить» на омичку 53 тыс. рублей

Микрокредитные организации оформили несколько кредитов на омичку. Коллекторы через суд пытались взыскать с нее 53 тыс. рублей. При этом женщина никаких договоров ни с кем не заключала.
Коллекторы в иске указали, что омичка оформила заем в ООО МКК «Академическая» на сумму 21 тыс. рублей. Договор заключался через смс-код. Платежи по кредиту женщина не вносила. За это время сумма долга составила 53 тыс. рублей.
Суд установил, что на омичку в один день было оформлено несколько микрозаймов от разных микрофинансовых организаций. На что женщина пояснила, что никаких договоров не заключала.
Омичке звонили якобы из «Сбербанка» и «Центрального банка». Затем на ее карту поступали деньги от микрокредитных организаций, которые переводились на неизвестный ей электронный кошелек в Москве.
Женщина заблокировала свою карту, затем сразу обратилась в полицию. Суд подтвердил правоту омички, иск коллектров отклонен.