В Сочи из-за сошедшего на пути селя остановлено движение поездов

В Сочи в ночь на 5 февраля разбушевался ветер, на курорт обрушился ливень, в горах пошел снег. В результате непогоды на железнодорожные пути сошел сель и остановил движение поездов и электричек.
4 февраля в 22:47 на перегоне Дагомыс — Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс. Пассажиров электричек, следовавших на курорт, пересаживают на автобусы. На станции Дагомыс и Лоо было направлено 22 автобуса для перевозки пассажирок к вокзалу и аэропорту, — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
По данным СКЖД, в настоящее время до четырех часов задержано шесть пассажирских поездов.