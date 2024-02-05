В Сочи из-за сошедшего на пути селя остановлено движение поездов

4 февраля в 22:47 на перегоне Дагомыс — Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс. Пассажиров электричек, следовавших на курорт, пересаживают на автобусы. На станции Дагомыс и Лоо было направлено 22 автобуса для перевозки пассажирок к вокзалу и аэропорту, — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.