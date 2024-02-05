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Девушка выпала из окна многоэтажки в Краснодаре после громкой ссоры

В Краснодаре девушка выпала из окна многоэтажки. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на улице Восточно-Кругликовская. Как сообщили правоохранители, местная жительница жива и находится в больнице.

В соцсетях появилась информация от соседей, что перед случившемся в квартире пострадавшей были слышны крики.

— Полицией установлено, что, предположительно, данная гражданка проживала в съемной квартире. Она закрыта на ключ изнутри. Соседи по площадке до настоящего момента в ходе осмотра места происшествия двери не открывают. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

СК