Девушка выпала из окна многоэтажки в Краснодаре после громкой ссоры

— Полицией установлено, что, предположительно, данная гражданка проживала в съемной квартире. Она закрыта на ключ изнутри. Соседи по площадке до настоящего момента в ходе осмотра места происшествия двери не открывают. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.