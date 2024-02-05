В Сочи из-за подвижки грунта затруднен проезд к частным домам в селе Волковка

На Сочи обрушились сильные ливни. Стихия принесла последствия в виде оползня, который сошел на железную дорогу. Также повреждения отрезали путь к частным домам в селе Волковка.
«В результате подвижки грунта и повреждения дорожного полотна затруднен проезд к частным домам в селе Волковка. Мы на связи с жителями, в случае необходимости готовы предоставить им места в пунктах временного размещения», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Кроме этого, в Лазаревском переселили в ПВР пять человек из частного дома на улице Днепровской из-за подъема уровня воды в реке.
В горах Сочи продолжает идти снег, там могут закрыть канатные дороги.