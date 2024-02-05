Пожарные расчеты съехались в ЖК «Ботанический сад» в Воронеже

Вечером воскресенья, 4 февраля, пожарные расчеты съехались к 25-этажному дому в ЖК «Ботанический сад» в Воронеже. На пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в одной из квартир. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Очевидцы поделились фото и видео с места происшествия.