Пожарные расчеты съехались в ЖК «Ботанический сад» в Воронеже

Вечером воскресенья, 4 февраля, пожарные расчеты съехались к 25-этажному дому в ЖК «Ботанический сад» в Воронеже. На пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в одной из квартир. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Очевидцы поделились фото и видео с места происшествия.
Сообщение о возгорании в доме на Олимпийском бульваре зафиксировали в 19:13. Причина задымления — загоревшаяся еда на плите.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о другом пожаре, который произошел в Новохоперском районе. На месте сгоревшего дома обнаружили трупы 52-летнего мужчины и его 46-летней сожительницы. Из горящего строения также вынесли два пропановых баллона по 50 л каждый. Следователи начали проверку.