Бывший главный судебный пристав Прикамья пытается отменить приговор в кассации

31 мая 2023 года Пермский районный суд приговорил Игоря Кожевникова к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и оштрафовал на 15 млн руб. Суд посчитал доказанным причастность экс-главы краевого УФССП к 40 коррупционным преступлениям. Среди них 38 взяток, организация мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями: в 2017—2018 годах господин Кожевников получил взятки в размере от 11 тыс. руб. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП.



В ходе следствия и суда Игорь Кожевников вину отрицал, утверждая, что стал жертвой оговора. 25 сентября 2023 года Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главного судебного пристава Прикамья, оставив ее без удовлетворения. После этого господин Кожевников подал кассационную жалобу.