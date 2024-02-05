В Ростовской области кошка спасла хозяев от гибели на пожаре

Неладное почуяла кошка. Она попыталась выскочить через окно, тем самым заставила проснуться 16-летнего хозяина. Парень же разбудил отца, а после вызвал пожарных. К месту происшествия выдвинулись шесть человек с привлечением двух спецмашин. Они потушили огонь на площади 30 квадратных метров. Обошлось без жертв.