В Ростовской области кошка спасла хозяев от гибели на пожаре. Эту историю рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
ЧП случилось ранним утром 2 февраля. Загорелся дом на улице 1-й Нагорной в Красном Сулине. Хозяева забыли отключить газовое оборудование, из-за чего печь сильно раскалилась. От этого вспыхнуло кресло, стоявшее рядом.
Неладное почуяла кошка. Она попыталась выскочить через окно, тем самым заставила проснуться 16-летнего хозяина. Парень же разбудил отца, а после вызвал пожарных. К месту происшествия выдвинулись шесть человек с привлечением двух спецмашин. Они потушили огонь на площади 30 квадратных метров. Обошлось без жертв.
А ранее мы рассказывали о спасении кошек, оставшихся в рухнувшем доме на Нариманова, 72/3, в Ростове.