Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой

По словам высокопоставленного дипломата, правительство Австралии шокировано тем, что в отношении гражданина страны в иностранном государстве вынесен такой приговор. Вонг добавила, что если в течение двух лет Хэнцзюнь не совершит серьезных провинностей, то казнь заменят на пожизненное заключение.