Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой

По словам высокопоставленного дипломата, правительство Австралии шокировано тем, что в отношении гражданина страны в иностранном государстве вынесен такой приговор. Вонг добавила, что если в течение двух лет Хэнцзюнь не совершит серьезных провинностей, то казнь заменят на пожизненное заключение.
В связи с произошедшим посол Китайской Народной Республики в Австралии был вызван в австралийский МИД для разъяснений, уточняет «Газета.Ru».
Ян Хэнцзюнь был задержан 18 января 2019 года. Через неделю его арест подтвердили в китайском МИДе. Писателя подозревали в деятельности, представляющей угрозу нацбезопасности Китая. Позднее власти КНР предъявили ему обвинения в шпионаже.
Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал обвинения несоответствующими действительности. Судьба писателя обсуждалась на самом высоком дипломатическом уровне.
Хэнцзюнь — критик Китайской коммунистической партии, независимый ученый и блогер, ранее бывший сотрудником министерства иностранных дел КНР.