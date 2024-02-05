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Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой

Гражданина Австралии, писателя Яна Хэнцзюня суд в Китае приговорил к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Приговор вынесен в Пекине. Об этом 5 февраля сообщила глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Источник: Reuters

По словам высокопоставленного дипломата, правительство Австралии шокировано тем, что в отношении гражданина страны в иностранном государстве вынесен такой приговор. Вонг добавила, что если в течение двух лет Хэнцзюнь не совершит серьезных провинностей, то казнь заменят на пожизненное заключение.

В связи с произошедшим посол Китайской Народной Республики в Австралии был вызван в австралийский МИД для разъяснений, уточняет «Газета.Ru».

Ян Хэнцзюнь был задержан 18 января 2019 года. Через неделю его арест подтвердили в китайском МИДе. Писателя подозревали в деятельности, представляющей угрозу нацбезопасности Китая. Позднее власти КНР предъявили ему обвинения в шпионаже.

Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал обвинения несоответствующими действительности. Судьба писателя обсуждалась на самом высоком дипломатическом уровне.

Хэнцзюнь — критик Китайской коммунистической партии, независимый ученый и блогер, ранее бывший сотрудником министерства иностранных дел КНР.