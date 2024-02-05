Тольяттинец за 4 тыс. руб. прописал у себя 49 иностранцев

В Тольятти 47-летний мужчина незаконно поставил на миграционный учет 49 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.