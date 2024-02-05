Тольяттинец за 4 тыс. руб. прописал у себя 49 иностранцев

Ранее судимый за незаконное использование документов для образования юридического лица мужчина неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно преступил закон.
Задержанный признал вину и пояснил, что получил за свои «услуги» вознаграждение — свыше 4 тыс. рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.