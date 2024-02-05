На трассе в Апшеронском районе в лобовой аварии насмерть разбились два человека

Инцидент случился около 13:00 на автодороге «Апшеронск — Нефтегорск». 51-летний водитель «Приоры» выехал на встречную полосу на закруглении дороги и столкнулся с «Хендай Туксон», управляемым 31-летним мужчиной.



На видеозаписях из социальных сетей видно, что отечественная легковушка после столкновения с иномаркой серьезно пострадала.



Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии водитель и 51-летний пассажир «Приоры» скончались на месте происшествия. Водитель и 23-летняя пассажирка «Хендай Туксон» были доставлены в больницу с полученными травмами.