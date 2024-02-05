Полицейские в Краснодаре нашли женщину, напавшую на ребенка в лифте

По данным ведомства, первоначально причиной конфликта между детьми стал факт видеосъемки на мобильный телефон одного из детей указанной гражданки. Женщина решила принудительно отвести подростка к его дому, чтобы обсудить ситуацию с родителями юноши, при этом ударив его в лифте несколько раз, заявили в полиции.



Сейчас все стороны конфликта отказались от каких-либо претензий друг к другу. Ребенок травм не получил. Полицейские при этом продолжают проверку.



Вячеслав Рыжков.