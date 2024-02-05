По данным ведомства, первоначально причиной конфликта между детьми стал факт видеосъемки на мобильный телефон одного из детей указанной гражданки. Женщина решила принудительно отвести подростка к его дому, чтобы обсудить ситуацию с родителями юноши, при этом ударив его в лифте несколько раз, заявили в полиции.
Сейчас все стороны конфликта отказались от каких-либо претензий друг к другу. Ребенок травм не получил. Полицейские при этом продолжают проверку.
Вячеслав Рыжков.
Полицейские в Краснодаре нашли женщину, напавшую на ребенка в лифте
Краснодарские полицейские установили личность женщины, которая напала на ребенка в лифте 2 февраля. Ей оказалась 40-летняя местная жительница, она накануне инцидента конфликтовала с 13-летним подростком из-за словесной перепалки последнего с ее детьми, заявили в пресс-службе городского УМВД.
По данным ведомства, первоначально причиной конфликта между детьми стал факт видеосъемки на мобильный телефон одного из детей указанной гражданки. Женщина решила принудительно отвести подростка к его дому, чтобы обсудить ситуацию с родителями юноши, при этом ударив его в лифте несколько раз, заявили в полиции.