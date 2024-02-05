Четырехлетний мальчик выпал из окна в Ленобласти

Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа дома на улице Вишнякова в Бокситогорске. Малыша в тяжелом состоянии увезли в больницу. Все случилось днем 4 февраля. По предварительным данным, малыш находился под присмотром 13-летней девочки, в то время как мать была на работе. Школьница готовила еду на кухне, а ребенок забрался на подоконник к открытому окну, на котором была установлена москитная сетка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».