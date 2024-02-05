Новосибирца приговорили к 7 годам колонии за «пьяное» ДТП с погибшим

В Новосибирске вынесли приговор водителю, обвиняемому в пьяной езде, из-за которого погиб 41-летний мужчина. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
— Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в пьяной езде, приведшей к смерти человека, — уточняет ведомство.
Суд установил, что виновный в опьянении управлял автомобилем Тойота. Он выехал на «встречку», столкнулся с другой машиной под управлением 41-летнего водителя, который в результате погиб.
Виновному назначили 7 лет колонии общего режима, а также лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев. Также с него взыскали 1 миллион рублей морального вреда.