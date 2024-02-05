В Карагандинской области арестовали акима поселка

25 августа 2018 года его лишили прав на три года. Тогда Кайрат Кусаинов был акимом поселка Кушокы того же Бухар-Жырауского района. Но через два года лишенный прав аким вновь попался полицейским. Он был трезвым, но без водительского удостоверения не имел права управлять машиной.