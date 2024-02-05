Мужчина погиб на пожаре на улице Ударника в Иркутске

В 12:18 утра 5 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в деревянном частном доме на улице Ударника в Иркутске. О ЧП сообщили жильцы соседних домов. На месте работали 6 пожарных расчёта. Существовала угроза перехода огня на соседние строения.