В Приморье задержали иностранца по подозрению в изнасиловании девушки

Мужчину задержали в городе Артём Приморского края по подозрению в изнасиловании и ограблении девушки, сообщили корреспонденту vl.aif.ru в пресс-службе СУ СКР по региону.
Знакомый с ситуацией источник рассказал корреспонденту, что подозреваемый — иностранный гражданин. Нападение произошло поздно вечером 3 февраля во дворе дома. Злоумышленник не только надругался над пострадавшей, но и похитил у неё деньги и мобильный телефон.
Задержать подозреваемого удалось, так как жертва запомнила его и смогла описать внешность.