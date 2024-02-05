В Приморье задержали иностранца по подозрению в изнасиловании девушки

Знакомый с ситуацией источник рассказал корреспонденту, что подозреваемый — иностранный гражданин. Нападение произошло поздно вечером 3 февраля во дворе дома. Злоумышленник не только надругался над пострадавшей, но и похитил у неё деньги и мобильный телефон.