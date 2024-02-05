Детей, на которых напали в астанинском ЖК, доставили в больницу

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое в одном из ЖК Астаны. На кадрах видно, что в подъезде стоят три мальчика. К ним подходит мужчина, который наносит удар сначала одному ребенку, потом другому, а третьего хватает за горло.
Как рассказали в управлении образования столицы, инцидент произошел 4 февраля в 14:57. Сообщается, что отец одного из несовершеннолетних после случившегося немедленно вызвал скорую помощь.
Вместе с родителями детей доставили в детскую городскую больницу. К вечеру всех отпустили домой.
К слову, полиция задержала 30-летнего подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается: исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге); либо привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением или лишением свободы до 7 лет.